Яннис Адетокумбо оформил 30-й трипл-дабл в карьере и обошел Гранта Хилла, у «Бакс» рекордный старт 8-0

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо в пятницу оформил 30-й трипл-дабл в карьере. В матче с «Миннесотой» (115:102) Адетокумбо набрал 26 очков (7 из 17 с игры), 14 подборов и 11 передач за 34 минуты.
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