Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    Всем нужен отдых и даже таким бойцам. Без отдыха побед не одержать, передышки нужны обязательно. Будут новые бои, буд...Рахмонов о дальне...
  • Леонид
    Посмотрим кто кого. Будет у них время и возможность показать кто сильнее и лучше. Я для этого уже UFC Fight Pass опл...Саид Нурмагомедов...
  • Петр Давыдов
    😍Юрий Бородавко о ...

Кырстя впервые с 2017-го обыграла соперницу из топ-5

Сорана Кырстя победила №5 Каролин Гарсия в 1/8 финала в Индиан-Уэллс – 6:4, 4:6, 7:5. Румынка обыграла представительницу топ-5 впервые с 2017 года, когда в Пекине прошла Каролину Плишкову.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх