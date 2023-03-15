Кырстя впервые с 2017-го обыграла соперницу из топ-5

Сорана Кырстя победила №5 Каролин Гарсия в 1/8 финала в Индиан-Уэллс – 6:4, 4:6, 7:5. Румынка обыграла представительницу топ-5 впервые с 2017 года, когда в Пекине прошла Каролину Плишкову.
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