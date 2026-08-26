ЛУКОЙЛ и «Сириус» запускают образовательный проект в Когалыме

В Когалыме 1 сентября откроется новая общеобразовательная школа на 900 мест, построенная с привлечением средств федерального, окружного и местного бюджетов, а также в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и правительством Ханты-Мансийского автономного округа.