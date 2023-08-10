«Даже не знаю, какая версия хуже»: о взрыве в Сергиевом Посаде

И Васи тоже нет,спросить потом не с кого!

Сергей Федотов

Что нам Песков скажет, если мы ещё у Президента Путина не спрашивали - КТО назначал журналиста Рогозина на должность главы РосКосмоса, КТО назначал филолога Сечина на должность главы РосНефти? На авиапром бывшего мебельщика. Однофамилец усатого Пескова, тоже Дмитрий Песков, закончивший какую-то Воронежскую бурсу по специальности "Молодёжные политические движения" назначен на должность представителя президента РФ по цифровым технологиям. Ну и т.д. Список не полный.