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«Даже не знаю, какая версия хуже»: о взрыве в Сергиевом Посаде

«Даже не знаю, какая версия хуже»: о взрыве в Сергиевом Посаде

В 10:40 произошёл мощный взрыв по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной армии, 212 В.

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Комментарии
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СМ
Сергей Медведев
И Васи тоже нет,спросить потом не с кого!
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5 час.
Владимир Шалимов
Короче, Сергей Марков прав.
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5 час.
Сергей Федотов
Что нам Песков скажет, если мы ещё у Президента Путина не спрашивали - КТО назначал журналиста Рогозина на должность главы РосКосмоса, КТО назначал филолога Сечина на должность главы РосНефти? На авиапром бывшего мебельщика. Однофамилец усатого Пескова, тоже Дмитрий Песков, закончивший какую-то Воронежскую бурсу по специальности &quot;Молодёжные  политические движения&quot; назначен на должность представителя президента РФ по цифровым технологиям. Ну и т.д. Список не полный.
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4 час.

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