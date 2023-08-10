В 10:40 произошёл мощный взрыв по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной армии, 212 В.
«Даже не знаю, какая версия хуже»: о взрыве в Сергиевом Посаде
Комментарии
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СМ
Сергей Медведев
И Васи тоже нет,спросить потом не с кого!
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5 час.
Владимир Шалимов
Короче, Сергей Марков прав.
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5 час.
Сергей Федотов
Что нам Песков скажет, если мы ещё у Президента Путина не спрашивали - КТО назначал журналиста Рогозина на должность главы РосКосмоса, КТО назначал филолога Сечина на должность главы РосНефти? На авиапром бывшего мебельщика. Однофамилец усатого Пескова, тоже Дмитрий Песков, закончивший какую-то Воронежскую бурсу по специальности "Молодёжные политические движения" назначен на должность представителя президента РФ по цифровым технологиям. Ну и т.д. Список не полный.
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4 час.
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