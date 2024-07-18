Россиянам объяснили, что влияет на цену туристической страховки

В списке и возраст, и цель поездки На цену страховки для путешественника влияют возраст, цель поездки и ее длительность, рассказал РИАМО член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Шамиль Алаев.
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