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Украинские войска 33 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 33 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ за минувшие сутки обстреляли территорию республики 33 раза.

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