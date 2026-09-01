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Спорт Уик-Энд

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Орлов: «После «Спартака» в «Зените» начались перестройка, серьезные разборы»

Орлов: «После «Спартака» в «Зените» начались перестройка, серьезные разборы»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что в «Зените» началась серьезная перестройка. В прошедшем туре РПЛ команда петербуржцы в Воронеже обыграли «Факел» (1:0).

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