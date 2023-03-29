МОК возвращает Россию, но с кучей ограничений, «Зенит» раздавал и будет раздавать билеты, испанец Пеп Клотет возглавил «Торпедо», появилось видео конфликта Месси и Вегорста и другие новости

Доброе утро! Матчи сборных наконец-то закончились, но до пятницы придется пожить без крутого футбола.
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