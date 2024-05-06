Священник рассказал, что делать со скорлупой пасхальных яиц

И с крошками куличей Остатки пасхальных продуктов не являются чем-то сакральным, поэтому их можно утилизировать, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.
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