FT: в отрасли СПГ перестали исполнять долгосрочные контракты

В отрасли торговли и доставки сжиженного газа (СПГ) зреет настоящая ссора. Известные компании, такие как Shell, BP и Edison, обвиняют трейдера Venture Global в усугублении газового кризиса в ЕС из-за отказа выполнить многомиллиардный контракт.
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