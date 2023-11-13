МО Киева опровергло данные о готовящихся отставках командующих

Оборонное ведомство киевского режима выпустило опровержение тиражирующихся средствами массовой информации сведений о том, что троих представителей высшего военного руководства собираются сместить с должностей.
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