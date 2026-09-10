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Царьград

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Т-банк запустил ИИ-агентов для биржевой торговли клиентам

Т-банк запустил ИИ-агентов для биржевой торговли клиентам

Т-банк объявил о внедрении ИИ-агентов в проекте "Т-инвестиции". Клиенты могут подключать нейросети для биржевой торговли через web-версию.

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