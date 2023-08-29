России необходимо активно использовать внутреннее недовольство в странах Западного блока и поддерживать нарастающие в них пацифистские и антиправительственные движения.
«Творить и разгонять по всему миру»: России пора вспомнить опыт Коминтерна
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Мы почему-то забыли старую советскую школу", а американцы взяли её на вооружение, как и фашизм то же.
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19 час.
мЗ
мирас Закироув
Найдутся и "Берии" и " Судоплатовы", важно поменять политику, а не жевать сопли. Раз война педестранами нам объявлена , то она должна быть по всем фронтам, пора реально херачить, или : весь руксостав должен уйти или застрелиться, их заменив на пару десятков решительных и смелых , и все образуется!
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18 час.
S
Sobering
Какой, на хер коминтерн? Не для того Сталин его разогнал, чтобы вновь создавать. Автор понятия не имеет о коминтерне ничего.
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10 час.
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