«Творить и разгонять по всему миру»: России пора вспомнить опыт Коминтерна

"Мы почему-то забыли старую советскую школу", а американцы взяли её на вооружение, как и фашизм то же.

мЗ

мирас Закироув

Найдутся и "Берии" и " Судоплатовы", важно поменять политику, а не жевать сопли. Раз война педестранами нам объявлена , то она должна быть по всем фронтам, пора реально херачить, или : весь руксостав должен уйти или застрелиться, их заменив на пару десятков решительных и смелых , и все образуется!