EBU предоставил Нидерландам отсрочку для участия в "Евровидении" 2027

EBU предоставил NPO дополнительное время для решения об участии Нидерландов в "Евровидении" в 2027 году из-за сложностей с Израилем.
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