Киев сможет продать скифское золото только по цене лома — или обменять на снаряды

Ни один музей или коллекционер не будет покупать «токсичные» исторические драгоценности Михаил Зубов На фото: экспонат выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» (Фото: AP/ТАСС) Материал комментируют: Константин Смирнов Как сообщила украинская таможня, 27 ноября в страну ввезли скифское золото из экспозиции «Крым: золото и секреты Черного моря», которая экспонировалась в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.