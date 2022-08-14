На авиашоу в Чехии разбился исторический самолет

ПРАГА, 14 авг - РИА Новости. Исторический самолет упал на дом рядом с аэродромом во время международного авиашоу в городе Хеб на западе Чехии, пилот погиб, также был ранен один из зрителей, сообщил представитель службы скорой помощи Радек Гес.