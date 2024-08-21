Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 372 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Кукушкина (куликова)
    Ребята,оставайтесь живыми,берегите себя.Глава района в Ку...
  • Федор Родников
    Я не уверен,что этой черножопой твари коляска нужна,все прекрасно знают,как умеют прикидываться эти зверьки.Удавить п...Исполнитель терак...
  • Юрий Вершинин
    Ухо отрезали - инвалидом колясочником стал? Надо и второе отрезать. Глядишь и сдохнет, тварь.Исполнитель терак...

Абсолютное большинство россиян хотя бы раз теряли своих питомцев

Абсолютное большинство россиян хотя бы раз теряли своих питомцев

Абсолютное большинство россиян хотя бы раз в жизни теряли своих домашних животных — чаще всего во время прогулок, в ходе самовыгула и из-за отсутствия сеток на окнах, выяснила Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась "Газета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх