Абсолютное большинство россиян хотя бы раз теряли своих питомцев

Абсолютное большинство россиян хотя бы раз в жизни теряли своих домашних животных — чаще всего во время прогулок, в ходе самовыгула и из-за отсутствия сеток на окнах, выяснила Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась "Газета.