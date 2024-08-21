Абсолютное большинство россиян хотя бы раз теряли своих питомцев

Абсолютное большинство россиян хотя бы раз в жизни теряли своих домашних животных — чаще всего во время прогулок, в ходе самовыгула и из-за отсутствия сеток на окнах, выяснила Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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