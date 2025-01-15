Будущий помощник Трампа Уолтц: США ускорят поставки оружия Тайваню

Избранный президент США Дональд Трамп может ускорить поставки оружия Тайваню после прихода к власти. Об этом заявил будущий помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц во время выступления в Вашингтонском институте мира, передает ТАСС.
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