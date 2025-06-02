На праздник, посвященный Дню соцработника приглашают жителей района в КЦ «Салют»

5 июня в Культурном центре «Салют» состоится событие, приуроченное ко Дню социального работника. Лучшие специалисты социальной сферы получат заслуженную награду за свой вклад в развитие отрасли и преданность профессии.
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