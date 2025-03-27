В Крыму предложили изменить подход к урокам русской литературы

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Школьные учителя литературы в процессе обучения детей сталкиваются с массой неудобств, в числе которых – отсутствие хрестоматии, и как следствие, наличия адаптированного текста, который может увлечь ребенка.