«Какой реакции ты ждал, г****ед?»: Поплавская с ужасом посмотрела видео о лакающих из унитазов россиянах

Общественница не обошла вниманием акцию на Ставрополье, ставшую поводом для федерального скандала. Артистка даже отметила, что беда тут даже не в конкретной эстетике данного «мероприятия» - это, по её мнению, тревожный знак для всего общества.
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