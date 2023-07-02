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Залужный нашел виновных в провале контрнаступления ВСУ

Залужный нашел виновных в провале контрнаступления ВСУ

Залужный заявил и о невозможности на текущий момент достичь поставленных целей в контрнаступлении. На днях в The Washington Post вышло интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, которых откровенно прокомментировал течение контрнаступления в зоне СВО.

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