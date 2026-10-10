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Вот история

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Как разобраться в промышленных сепараторах: типы, устройство и логика выбора

Как разобраться в промышленных сепараторах: типы, устройство и логика выбора

Когда впервые сталкиваешься с оборудованием для подготовки нефти и газа, кажется, что все эти стальные сосуды выглядят одинаково.

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