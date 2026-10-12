Андреева о дебюте в топ-3 рейтинга: «Я постараюсь подняться еще выше»

Мирра Андреева высказалась о дебюте в топ-3 рейтинга и борьбе за первую строчку. «На самом деле это даже забавно, потому что рейтинг не был моей целью на этот сезон.
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