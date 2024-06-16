В какое время лучше всего завтракать? Максим МорозовЗавтрак прерывает период ночного голодания. Он пополняет запасы глюкозы, повышая уровень энергии и внимательность, а также обеспечивая другие необходимые питательные вещества, необходимые для хорошего здоровья.