В какое время лучше всего завтракать? Максим МорозовЗавтрак прерывает период ночного голодания. Он пополняет запасы глюкозы, повышая уровень энергии и внимательность, а также обеспечивая другие необходимые питательные вещества, необходимые для хорошего здоровья.
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