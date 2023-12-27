Горожанам рассказали о развитии событийного туризма в столице

Событийный туризм стал одним из основных направлений развития столичной сферы путешествий по итогам 2023 года: фестивали, форумы и тематические мероприятия привлекают гостей в столицу не меньше, чем достопримечательности.
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