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  • Zoia Goldshtab
    Игрищс устраивают брокеры и пресса и на этом качают деньгу!Что ещё вам не ясно?ФСБ предотвратила...
  • Владимир Алтайцев
    Чушь какая-то. Кому  нужна  эта  бледная  поганка Собчак?ФСБ предотвратила...
  • aleksandr dikanyov
    Всё на 100 %  ПоддерживаюФСБ предотвратила...

ФСБ предотвратила покушение на Собчак и Симоньян

ФСБ предотвратила покушение на Собчак и Симоньян

Преступникам обещали по 1,5 млн рублей за каждое убийство.фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»--> Сотрудники ФСБ предотвратили подготовку убийства телеведущей Ксении Собчак и главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, которые готовили украинские спецслужбы.

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Комментарии
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aleksandr dikanyov
Всё на 100 %  Поддерживаю
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8 час.
Владимир Алтайцев
Чушь какая-то. Кому  нужна  эта  бледная  поганка Собчак?
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3 час.
Zoia Goldshtab
Игрищс устраивают брокеры и пресса и на этом качают деньгу!Что ещё вам не ясно?
Ответить
6 мин.

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