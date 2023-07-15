Преступникам обещали по 1,5 млн рублей за каждое убийство.фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»--> Сотрудники ФСБ предотвратили подготовку убийства телеведущей Ксении Собчак и главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, которые готовили украинские спецслужбы.
ФСБ предотвратила покушение на Собчак и Симоньян
Комментарии
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aleksandr dikanyov
Всё на 100 % Поддерживаю
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8 час.
Владимир Алтайцев
Чушь какая-то. Кому нужна эта бледная поганка Собчак?
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3 час.
Zoia Goldshtab
Игрищс устраивают брокеры и пресса и на этом качают деньгу!Что ещё вам не ясно?
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6 мин.
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