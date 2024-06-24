Кырнац: "После решения КС по тендеру в аэропорту прокуратура вправе начать новый процесс"

У Антикоррупционной прокуратуры есть основания начать новый уголовный процесс после решения КС, который признал неконституционной поправку Раду Мариана, продлившую срок договора аренды помещений в аэропорту Кишинева с 3 до 5 лет.
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