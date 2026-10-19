Калининский районный суд Челябинска назначил штраф в 20 млн рублей руководителю лизинговой компании, который передал 100 тысяч рублей сотруднику ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», чтобы избежать ответственности за незаконное строительство на озере Увильды.