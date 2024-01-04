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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олег Романцев: «Не думаю, что наша тренерская школа уступает зарубежным. Специалистов никуда не приглашают из-за так называемых санкций, дело не в их квалификации»

Олег Романцев: «Не думаю, что наша тренерская школа уступает зарубежным. Специалистов никуда не приглашают из-за так называемых санкций, дело не в их квалификации»

«Я, честно говоря, не знаю, что такое учеба [на тренера], где учат, кто их учит. Мне трудно сказать, [есть ли кризис].

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