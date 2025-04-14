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Без "Лукойла" крупнейший НПЗ Италии погряз в долгах всего за три года

Без "Лукойла" крупнейший НПЗ Италии погряз в долгах всего за три года

Крупнейший НПЗ Италии, проданный московским “Лукойлом” после того, как санкции ЕС перекрыли канал российской нефти, оказался в кризисе: греческий миллиардер, ставший его основным инвестором, и сырьевой транснациональный гигант Trafigura не нашли общего языка из-за условий поставки.

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