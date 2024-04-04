Жилые дома Харькова уже пора готовить к обороне, — генерал ВСУ (ВИДЕО)

Генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что жилые дома Харькова уже пора готовить к обороне. Экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, а также бывший амсекретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос в эфире украинского телевидения заявил об опасности нового штурма Харькова Армией России.
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