Жилые дома Харькова уже пора готовить к обороне, — генерал ВСУ (ВИДЕО)

Генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что жилые дома Харькова уже пора готовить к обороне. Экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, а также бывший амсекретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос в эфире украинского телевидения заявил об опасности нового штурма Харькова Армией России.