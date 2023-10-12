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Коляда и Кацалапов будут комментировать Гран-при в Уфе на Первом канале

Сообщается, что на выступлениях фигуристов в Уфе в эфире будут работать комментатор Александр Гришин, а также эксперты первого канала: двукратный олимпийский чемпион в парах Максим Траньков, серебряный призер Пекина-2022 в танцах Никита Кацалапов, а также бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда.

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