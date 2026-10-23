Для ликвидации пожара на фабрике матрасов в Иванове задействованы 59 человек и 14 единиц техники.Пожар в производственном здании по изготовлению матрасов на ул.
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