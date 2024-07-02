В Чебоксарах продолжаются дорожные работы на Лапсарском проезде

На дорогах региона продолжаются масштабные восстановительные работы. В последнее время специалисты приложили значительные усилия для улучшения поперечного профиля и восстановления ровности дорожных участков.
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