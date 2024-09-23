На соседнюю с Россией страну обрушились наводнения: из-за проливных дождей погибли люди

По меньшей мере шесть человек погибли и еще 10 числятся пропавшими без вести в Японии в результате сильных дождей, вызвавших наводнения и оползни на японском полуострове, который все еще восстанавливается после смертоносного землетрясения, произошедшего в начале года, пишет The Guardian.