Кучеров с 3+1, Хинтц с 2+1, Скиннер с 11-й победой подряд и рекордом «Эдмонтона» – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня. Третья звезда – вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер, отразивший 27 из 28 бросков в матче с «Коламбусом» (4:1).
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