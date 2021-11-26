Не только о футболе

859 подписчиков

Intersport Cup. Хорошая победа, которую надо срочно забыть.

Intersport Cup. Хорошая победа, которую надо срочно забыть.

Менее чем за неделю до чемпионата мира на старте товарищеского турнира в Норвегии женская гандбольная сборная России не добавила новых волнений, а старые частично обновила, а частично развеяла.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх