Intersport Cup. Хорошая победа, которую надо срочно забыть.

Менее чем за неделю до чемпионата мира на старте товарищеского турнира в Норвегии женская гандбольная сборная России не добавила новых волнений, а старые частично обновила, а частично развеяла.
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