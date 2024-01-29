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Как на Антона-перезимника 30 января на Руси люди «отсекали» порчу от дома

Как на Антона-перезимника 30 января на Руси люди «отсекали» порчу от дома

Как на Антона-перезимника 30 января на Руси люди «отсекали» порчу от дома Виталий МорозВ русском православном календаре, тридцатое число января выделено для памяти святого Антония, который проживал в XVI веке в Новгороде.

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