Как на Антона-перезимника 30 января на Руси люди «отсекали» порчу от дома Виталий МорозВ русском православном календаре, тридцатое число января выделено для памяти святого Антония, который проживал в XVI веке в Новгороде.
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