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В Калужской области съёмщицу комнаты в общежитии забили до смерти за просрочку платежа

В Калужской области съёмщицу комнаты в общежитии забили до смерти за просрочку платежа

В Калужской области закончилось расследование уголовного дела в отношении 29-летнего ранее неоднократно судимого жителя города Кременки, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

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