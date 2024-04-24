В Калужской области съёмщицу комнаты в общежитии забили до смерти за просрочку платежа

В Калужской области закончилось расследование уголовного дела в отношении 29-летнего ранее неоднократно судимого жителя города Кременки, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
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