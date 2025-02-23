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Царьград

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  • Александр Поляничко
    Не нужно у них ничего покупать"Какая ещё медкни...
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    Вы алюминий покупать будите,но через другуюдверь и за другие деньги,народ оплатит аферу власти!В ЕС попытались з...
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Москва инвестирует 1,5 трлн рублей в реорганизацию бывших промзон

Москва инвестирует 1,5 трлн рублей в реорганизацию бывших промзон

В Юго-Восточном округе Москвы на 184 гектарах бывших промзон планируется создать современные городские пространства.

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