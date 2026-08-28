Ухань Опен 2026 снукер — финал. Трансляции расписание

29 августа 2026, снукер: финал Ухань Опен — смотрите поединок между Чжао Синьтуном и Чаном Бинью. Рейтинговый, Ухань, Китай Предыдущий чемпион: Сяо Годун Финал Ухань ОпенВсе новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турниров Финал Ухань Опен 2026: снукер — расписание прямых трансляций Матчи Wuhan Open 2026 (Live) Смотреть сегодня прямые трансляции финала рейтингового турнира Ухань Опен по снукеру вы можете на Eurosport/Discovery+, WST Play, Huya, Matchroom.