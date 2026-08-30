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Nepal floods: Nearly 800 dead as rescuers try to reach tunnel workers

Nepal floods: Nearly 800 dead as rescuers try to reach tunnel workers

The death toll from floods in Nepal rose to nearly 800 as rescuers raced to gain access to tunnels where hydroelectric workers were feared trapped.

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