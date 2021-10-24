Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Запомнилось: " Там чуть не каждый мой сосед //был журналист или поэт. // В рассветный час, в полночный час // в барак...Почему нужно бере...
  • mark kapustin
    НО деньги вперёд!!!Премьер Молдавии ...
  • Галина Светлая
    Пусть мерзнут воровайки.Премьер Молдавии ...

Почему нужно беречь старых людей? - Короткие стихи Людмилы Татьяничевой

Почему нужно беречь старых людей? - Короткие стихи Людмилы Татьяничевой

Теперь молодежь не уважает стариков. А разве это началось только сейчас? Молодежь, наверное, уже и не помнит, что когда только было изобретено радио, бабушки и дедушки, утверждали, что его слушать нельзя, потому что это «бесовское изобретение».

Вернуться к статье
21
Обсудить
Борис Виленский
С уходом моего поколения, страна опустится до американского уровня культуры и образования. И дай Бог тем немногим молодым донести до своих внуков то, что мы им дали.
Сергей Дмитриев
Запомнилось: " Там чуть не каждый мой сосед //был журналист или поэт. // В рассветный час, в полночный час // в бараке том огонь не гас." (ЛТ)

Картина дня

наверх