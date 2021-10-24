Почему нужно беречь старых людей? - Короткие стихи Людмилы Татьяничевой

Теперь молодежь не уважает стариков. А разве это началось только сейчас? Молодежь, наверное, уже и не помнит, что когда только было изобретено радио, бабушки и дедушки, утверждали, что его слушать нельзя, потому что это «бесовское изобретение».
Теперь молодежь не уважает стариков. А разве это началось только сейчас? Молодежь, наверное, уже и не помнит, что когда только было изобретено радио, бабушки и дедушки, утверждали, что его слушать нельзя, потому что это «бесовское изобретение».
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