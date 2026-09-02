В Алматы пройдет фестиваль локальных брендов с участием более 50 дизайнеров

5–6 сентября в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая пройдет Almaty Pop Up Store — фестиваль локальных брендов с участием более 50 дизайнеров и предпринимателей из разных городов Казахстана, передает inAlmaty.
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