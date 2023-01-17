МИСП: мужчины, которые отказались от отношений с женщинами

МИСП ( мужчины идущие своим путём) — это сообщество мужчин возникшее на просторах интернета. Их объединяют убеждения о том, что современные женщины недостойны отношений, поэтому этого лучше избегать вовсе и не вступать в тесную коммуникацию с ними.
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