МИСП: мужчины, которые отказались от отношений с женщинами

МИСП ( мужчины идущие своим путём) — это сообщество мужчин возникшее на просторах интернета. Их объединяют убеждения о том, что современные женщины недостойны отношений, поэтому этого лучше избегать вовсе и не вступать в тесную коммуникацию с ними.