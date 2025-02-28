Армия России штурмует Бурлацкое и Скудное (КАРТА)

Армия России штурмует Бурлацкое и Скудное, бои идут на границе ДНР и Днепропетровской области. На южно-донецком направлении за Великой Новосёлкой российские войска за двое суток продвинулись к окраинам н.
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