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Царьград

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Филипп Киркоров потрогал ведущую перед съемками на НТВ

Филипп Киркоров потрогал ведущую перед съемками на НТВ

Ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко заявила, что Филипп Киркоров прикоснулся к ее груди перед съемками программы «Звезды» на НТВ, где они участвуют в качестве членов жюри.

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