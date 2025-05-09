Чтобы корректно описать происходящее сейчас потребуется изрядное мастерство формулировок. Официально вступившее в силу с нашей стороны трёхдневное перемирие враг официально не поддержал, но по факту несколько снизил интенсивность ударов – хотя тут речь идет о долевых, а не абсолютных категориях.
Хроники перемирия, которому пора придумать новое название
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
САМОЕ корректное слово в отношении данного перемирия - это "перемирие"... Да, в кавычках. Т.к.дальше - только нецензурно...
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9 час.
Vladimir Lioubimcev
ИСПУЖАЛИСЬ ТРАМПА? И будем исполнять все его капризы и хотелки?
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9 час.
Сергей Гапонов
Надо уебать зеленского по башке орешником чтобы тварь задумалась, а то мозгов у него вообще нет.весь высох.
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3 час.
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