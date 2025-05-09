Хроники перемирия, которому пора придумать новое название

Чтобы корректно описать происходящее сейчас потребуется изрядное мастерство формулировок. Официально вступившее в силу с нашей стороны трёхдневное перемирие враг официально не поддержал, но по факту несколько снизил интенсивность ударов – хотя тут речь идет о долевых, а не абсолютных категориях.