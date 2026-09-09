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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рэпер Гуди, нокаутировавший Кудряшова, о поединке с Дзюбой: «Он обсуждается на весну. Артем – многоборец, но бои – совсем другое. Легко ему не будет»

Рэпер Дмитрий «Гуди» Гусаков рассказал, что его потенциальный бой с экс-форвардом «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой может пройти весной следующего года.

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